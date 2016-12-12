Геращенко після "ножа у спину" в ООН закликала Білорусь до нейтралітету у Мінських переговорах

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко зауважила, що зустрілася з новопризначеним послом Республіки Білорусь в Україні Ігорем Соколом. "Обговорили питання двосторонньої співпраці, в тому числі, питання міжпарламентського діалогу та співпраці в економічній і гуманітарній сфері", - повідомила вона.

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Крім того, депутат зазначила, що подякувала Білорусі за сприяння в створенні нейтрального майданчику в Мінську для роботи ТКГ і підгруп. "Ми цінуємо білоруську гостинність, і іноді здається, що в Мінську українські учасники груп проводять більше часу, аніж у Києві", - написала Геращенко.

Водночас, наголосила вона, "відверто озвучила чітку позицію української влади: ми очікуємо від Білорусі дійсно нейтральної позиції, без піддавків і підігрування одній із сторін". "Зокрема, Україна сприйняла, як "ніж в спину", позицію Білорусі під час голосування на третьому комітеті ООН Резолюції щодо порушення прав людини в окупованому і вкраденому в України Криму", - заявила парламентар.