В ГПУ пояснили, за яких умов відбудеться особистий допит Януковича

"Якщо він з'явиться до слідства чи буде виданий як екстрадований в Україну, то, звичайно, допит буде відбуватися особисто. Матеріали від адвоката Януковича щодо того, що нібито до смертей на Майдані були причетні і лідери Євромайдану, до слідства ще не надходили. Сподіваюся, що надійдуть. Слідчими, прокурорами регулярно моніториться інтернет і фільми, які з'являються, дають різні погляди подій. Вони переглядаються, приєднуються до матеріалів справи, перевіряються на можливість того, чи можуть вони бути використані в якості доказів", - цитує Горбатюка 112.ua.

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Як повідомляв УНІАН, раніше ГПУ заявила про готовність відправити в Росію слідчого для допиту Януковича.

"Ми готуємо запит про допит Януковича, як підозрюваного. Просимо про особисту участь нашого слідчого на допиті. Також зазначаємо, що готові до відеоконференції", – сказав Горбатюк.