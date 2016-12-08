ГПУ готова відправити у Росію слідчого для допиту Януковича: готують запит

Як повідомив керівник департаменту Сергій Горбатюк, відповідний запит про міжнародно-правову допомогу планується надіслати до слідчих органів РФ наступного тижня, пише DT.UA.

"Ми готуємо запит про допит Януковича, як підозрюваного. Просимо про особисту участь нашого слідчого у допиті. Також вказуємо, що готові до відеоконференції", – сказав він.

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За словами Горбатюка, насамперед слідство хоче допитати Януковича у кримінальних провадженнях щодо створення злочинного угрупування та стосовно організації протидії акціям протесту під час Євромайдану шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Він також нагадав, що Україна неодноразово надсилала до РФ запити щодо екстрадиції Януковича, однак отримувала відповіді про те, що російські органи слідства вважають переслідування Януковича в Україні "політично вмотивованими". "Отже, якщо його не екстрадують, допит в РФ може бути корисним", – резюмував Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, за словами адвоката Віталія Сердюка, Янукович просить слідчих ГПУ допитати його в Ростові через "страх за своє життя".