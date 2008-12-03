Президент Таджикистану відвідав могилу рідного брата на Львівщині

Сьогодні Президент Таджикистану Емомалі РАХМОН відвідав могилу свого рідного брата у місті Рава-Руська Жовківського району Львівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, брат Е.РАХМОНА трагічно загинув у 1959 році під час перебування на військовій службі.

Е.РАХМОН на знак вдячності подарував телевізор і два комп’ютери Рава-Руській гімназії, учні якої постійно доглядають за могилою його брата. Президент Таджикистану відвідує могилу брата вже вдруге, вперше він побував тут у 2001 році.

Як повідомив журналістам віце-прем’єр України Іван ВАСЮНИК, який супроводжував Президента Таджикистану, у ході робочої зустрічі українська сторона обговорила з Президентом та представниками уряду Таджикистану механізми збереження економічної співпраці між державами.

«Таджикистан зацікавлений у зростанні транзитних вантажів через українську територію (експорт бавовни, алюмінію), а також у закупівлі української машинобудівної техніки. Е.РАХМОН також запросив українську сторону взяти участь у тендерах з будівництва у Таджикистані», – повідомив І.ВАСЮНИК.

Сьогодні ж Е.РАХМОН відбув зі Львова до Києва.