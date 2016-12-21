Україна видасть Італії співучасника викрадення картин з музею Верони (фото)

Україна видасть Італії одного із співучасників викрадення картин з музею Верони. Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила у Facebook.

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Сьогодні президент України Петро Порошенко та генпрокурор Юрій Луценко урочисто передали італійській стороні 17 творів мистецтва, викрадених з музею «Кастельвеккіо» міста Верона.

Сарган нагадала, що картини були знайдені військовою прокуратурою. «Крім того, був затриманий один із співучасників викрадення картин. Наразі Генпрокуратурою прийнято рішення про його видачу компетентним органам Італійської республіки протягом найближніх тижнів», - зауважила Сарган.

Як повідомляв УНІАН, восени 2015 року з музею «Кастельвеккіо» було викрадено 17 найцінніших картин старих майстрів – Рубенса, Тінторетто, Пізанелло, Карото і Мантеньї. У крадіжці були задіяні брати, один з яких був охоронцем в музеї. Злочинці зімітували напад на охорону та здійснили крадіжку. Вони виконували замовлення, яке отримали з одного із регіонів РФ, ймовірно, від одного з приватних колекціонерів із Чечні.

6 травня 2016 року прикордонники та прокуратура за 1,5 км від кордону з Молдовою (в Одеській області) затримали ці 17 картин. 7 травня мистецька експертиза встановила, що картини є оригіналами.

13 червня у Києві в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відкрилася виставка цих картин.