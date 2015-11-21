З музею Верони викрадено картини Рубенса й Тінторетто - ЗМІ

Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на La Republica. Експерти вважають, що це було замовне пограбування. Приблизна вартість викрадених полотен - 10-15 мільйонів євро.

Увечері 19 листопада троє озброєних грабіжників напали на Веронський музей Кастельвеккьо, зв'язавши єдиного охоронця і касира. Вони винесли найцінніші полотна. «Це були професіонали, які добре знали музей і прекрасно розуміли, що їм потрібно брати. Викрадені кращі експонати нашої міської колекції», - заявив мер Верони Флавіо Тозі.

Розслідування веде спецпідрозділ кримінальної поліції Італії.

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У 1977 році з каїрського Музею Мухаммеда Махмуда Халіля викрали картину Вінсента Ван Гога "Маки" вартістю майже 50 мільйонів доларів. Місцезнаходження картини не встановлено.

У 2010 році з Паризького музею сучасного мистецтва була вкрадена картина Пабло Пікассо «Голуб із зеленим горошком» вартістю майже 28 мільйонів доларів, а також інші цінні полотна французьких художників Анрі Матісса, Жоржа Брака, Амедео Модільяні, Фернана Леже. Заарештований через півтора року замовник злочину заявив, що знищив всі твори, коли зрозумів, що поліція вийшла на його слід. Тим не менш, пошуки картин тривають.