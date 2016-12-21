Відносини України і ЄС не мають зводитись лише до "безвізу" - представник Європарламенту

Голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмаро Брок заявляє, що відносини України з Європейським Союзам не мають бути зведені лише до безвізового режиму.

На цьому він наголосив під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм в Києві.

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Водночас Брок висловив сподівання, що після схвалення рішення Радою ЄС, українські громадяни зможуть їздити без віз уже навесні чи влітку наступного року.

У свою чергу, Парубій наголосив на необхідності прискорення запровадження безвізового режиму для українців.

Щодо ухвалення минулої ночі держбюджету на 2017 рік, голова Верховної Ради зауважив, що він «був прийнятий у повній відповідності до законодавчих норм і з повною підтримкою зали – 274 народних депутатів».

«Це дуже важливе рішення для стабілізації ситуації в країні, підтримки української армії та безпеки», - підкреслив Парубій.

Брок зазначив, що таке ухвалення бюджету - це сигнал щодо стабілізації системи. «Про це свідчить не лише така кількість голосів, але й те, наскільки рано він був ухвалений», - сказав він.

Також голова Комітету Європарламенту підкреслив, що «цей парламент і уряд повинні повністю відпрацювати свій термін - не повинно бути дострокових виборів».

«Має бути стабільність, необхідно повністю використати усі можливості і показати, що демократична система нормалізована. Це важливо для сталої міжнародної підтримки України», - сказав він і додав, що підтримка України з боку Європи має бути продовжена, у тому числі - санкціями проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Європарламент оприлюднив нову можливу дату розгляду питання про введення безвізового режиму для громадян України - 3 квітня. У порядку денному на сайті ЄП у графі «прогноз» щодо орієнтовної дати пленарного засідання, на якому може розглядатися питання, було написано «03/04/2017».

Згодом у Європарламенті перенесення голосування за "безвіз" для України пояснили помилкою. Зазначалося, що дата голосування за український "безвіз" незабаром буде виправлена. Таким чином, дані про перенесення голосування в Європарламенті на 3 квітня 2017 року помилкові.

Раніше у порядку денному на сайті ЄП повідомлялося, що в разі позитивного завершення міжінституційних переговорів про надання Україні безвізового режиму ЄП може проголосувати це питання 1 лютого 2017 року, а ще до цього йшлося про 18 січня.