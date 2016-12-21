Відносини України і ЄС не мають зводитись лише до "безвізу" - представник Європарламенту

20:41, 21 грудня 2016
Політика
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Представник Європарламенту сподівається, що українці зможуть їздити без віз до ЄС навесні або влітку 2017 року.

Брок висловив сподівання, що українські громадяни зможуть їздити без віз уже навесні чи влітку наступного року / фото: УНІАН

Голова Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмаро Брок заявляє, що відносини України з Європейським Союзам не мають бути зведені лише до безвізового режиму.

На цьому він наголосив під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм в Києві.

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Водночас Брок висловив сподівання, що після схвалення рішення Радою ЄС, українські громадяни зможуть їздити без віз уже навесні чи влітку наступного року.

У свою чергу, Парубій наголосив на необхідності прискорення запровадження безвізового режиму для українців.

Щодо ухвалення минулої ночі держбюджету на 2017 рік, голова Верховної Ради зауважив, що він «був прийнятий у повній відповідності до законодавчих норм і з повною підтримкою зали – 274 народних депутатів».

«Це дуже важливе рішення для стабілізації ситуації в країні, підтримки української армії та безпеки», - підкреслив Парубій.

Брок зазначив, що таке ухвалення бюджету - це сигнал щодо стабілізації системи. «Про це свідчить не лише така кількість голосів, але й те, наскільки рано він був ухвалений», - сказав він.

Також голова Комітету Європарламенту підкреслив, що «цей парламент і уряд повинні повністю відпрацювати свій термін - не повинно бути дострокових виборів».

«Має бути стабільність, необхідно повністю використати усі можливості і показати, що демократична система нормалізована. Це важливо для сталої міжнародної підтримки України», - сказав він і додав, що підтримка України з боку Європи має бути продовжена, у тому числі - санкціями проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Європарламент оприлюднив нову можливу дату розгляду питання про введення безвізового режиму для громадян України - 3 квітня. У порядку денному на сайті ЄП у графі «прогноз» щодо орієнтовної дати пленарного засідання, на якому може розглядатися питання, було написано «03/04/2017». 

Згодом у Європарламенті перенесення голосування за "безвіз" для України пояснили помилкою. Зазначалося, що дата голосування за український "безвіз" незабаром буде виправлена. Таким чином, дані про перенесення голосування в Європарламенті на 3 квітня 2017 року помилкові.

Раніше у порядку денному на сайті ЄП повідомлялося, що в разі позитивного завершення міжінституційних переговорів про надання Україні безвізового режиму ЄП може проголосувати це питання 1 лютого 2017 року, а ще до цього йшлося про 18 січня.

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Теги: #Євросоюз#безвіз#Європарламент