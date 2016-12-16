У ЄС немає побоювання щодо великої міграції українців після скасування віз - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, так міністр прокоментував твердження експертів, що нібито Європа боїться відкривати кордони для українців з огляду на військові дії на Донбасі і має побоювання з приводу можливого напливу мігрантів.

"Такої точки зору дійсно немає насправді, і маємо про це чесно сказати", - сказав міністр.

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Разом з тим, він звернув увагу на труднощі всередині ЄС, які були пов'язані з погодження механізму реагування на міграційні ризики.

"В Європейському Союзі, в багатьох країнах, всередині, є побоювання, по-перше, щодо внутрішнього балансу влади. І це була проблема, чому це зайняло так багато часу, погодження цього механізму між Європарламентом, Європейською Радою і Європейською комісією", - сказав міністр.

"Другий момент пов'язаний з тим, що зараз ми кажемо про безвіз для України і для Грузії, але ж ще інші країни, зокрема, такі країни як Туреччина, і в деяких країнах ЄС дійсно є побоювання, що безвізовий режим для Туреччини буде представляти достатньо складний виклик", - вважає Клімкін він.

У зв'язку з цим глава МЗС пояснив, що названі ним дві умови призвели до того, що погодження механізму про призупинення безвізових режимів з третіми країнами зайняло майже рік.