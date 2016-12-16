У ЄС немає побоювання щодо великої міграції українців після скасування віз - МЗС
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що у Європейському Союзі немає побоювання, що скасування віз для українців призведе до великої міграції населення.
Як передає кореспондент УНІАН, так міністр прокоментував твердження експертів, що нібито Європа боїться відкривати кордони для українців з огляду на військові дії на Донбасі і має побоювання з приводу можливого напливу мігрантів.
"Такої точки зору дійсно немає насправді, і маємо про це чесно сказати", - сказав міністр.
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Разом з тим, він звернув увагу на труднощі всередині ЄС, які були пов'язані з погодження механізму реагування на міграційні ризики.
"В Європейському Союзі, в багатьох країнах, всередині, є побоювання, по-перше, щодо внутрішнього балансу влади. І це була проблема, чому це зайняло так багато часу, погодження цього механізму між Європарламентом, Європейською Радою і Європейською комісією", - сказав міністр.
"Другий момент пов'язаний з тим, що зараз ми кажемо про безвіз для України і для Грузії, але ж ще інші країни, зокрема, такі країни як Туреччина, і в деяких країнах ЄС дійсно є побоювання, що безвізовий режим для Туреччини буде представляти достатньо складний виклик", - вважає Клімкін він.
У зв'язку з цим глава МЗС пояснив, що названі ним дві умови призвели до того, що погодження механізму про призупинення безвізових режимів з третіми країнами зайняло майже рік.