Європарламент прибрав дату розгляду "безвізу" для України

Цю інформацію можна перевірити на сайті ЄП.

З реєстраційної картки законопроекту на сайті Європарламенту прибрали розділ "Прогнози", в якому раніше була зазначена дата 3 квітня 2017 року як день можливого голосування щодо безвізу для України.

Раніше векретаріат Європейського парламенту отримав вказівку прибрати з веб-сайту індикативну дату голосування щодо безвізового режиму для України, щоб не створювати "некоректні негативні очікування".

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Європарламент оприлюднив нову можливу дату розгляду питання про введення безвізового режиму для громадян України - 3 квітня. У порядку денному на сайті ЄП у графі «прогноз» щодо орієнтовної дати пленарного засідання, на якому може розглядатися питання, написано «03/04/2017».

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Згодом у Європарламенті перенесення голосування за "безвіз" для України пояснили помилкою.

Зазначалося, що дата голосування за український "безвіз" незабаром буде виправлена. Таким чином, дані про перенесення голосування в Європарламенті на 3 квітня 2017 року помилкові.

Раніше у порядку денному на сайті ЄП повідомлялося, що в разі позитивного завершення міжінституційних переговорів про надання Україні безвізового режиму ЄП може проголосувати це питання 1 лютого 2017 року, а ще до цього йшлося про 18 січня.