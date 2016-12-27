Посол ЄС про терміни надання "безвізу" Україні та ратифікації асоціації: сподіваюся на першу половину 2017-го

Він висловив сподівання, що в 2017 році процес ратифікації асоціації Україна-ЄС буде завершено, передає Realist Online.

"Рада ЄС прийняла рішення, яке має обов'язковий юридичний характер для України та ЄС. Наскільки я розумію, він буде представлений двопалатному парламенту Нідерландів навесні. Ми всі сподіваємося, що обидві палати проголосують позитивно", - зазначив Мінгареллі.

Говорячи про "безвіз" для українців, посол ЄС нагадав, що позитивне рішення було прийнято 28 державами-членами, і тепер Європарламент у найближчі кілька місяців проголосує механізм призупинення безвізового режиму для третіх країн.

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"Щойно це голосування відбудеться, законодавці підуть вперед, щоб забезпечити українцям можливість їздити без віз до країн Шенгенської зони", - запевнив Мінгареллі.

При цьому він не може сказати точно, скільки часу це займе.

"У Брюсселі знову будуть переговори між Радою ЄС, Європарламентом і Єврокомісією, а потім законодавці повинні прийняти рішення — я не можу дати вам більш детальну інформацію", - підсумував глава представництва ЄС в Україні.

Раніше в Європейському парламенті докладно пояснили, як буде остаточно прийнято механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму Європейського союзу з третіми країнами, а також розповіли про тимчасові рамки, коли будуть розпочаті міжінституційні переговори про надання безвізового режиму Україні.