Литвин заявляє, що його блок згоден на коаліцію з НУ-НС і БЮТ

Фракція Блоку Литвина згодна на створення коаліції з фракціями "Наша Україна – Народна самооборона" і Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив голова фракції Володимир ЛИТВИН.

«Наша фракція рішення ухвалила позитивно», - сказав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що на сьогоднішній день необхідно приймати термінові антикризові заходи, оскільки небезпека негативних наслідків фінансової кризи зростає не по днях, а по годинах.