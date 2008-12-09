Литвин заявляє, що його блок згоден на коаліцію з НУ-НС і БЮТ
11:08, 09 грудня 2008Політика
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Політик посилається на кризу
Фракція Блоку Литвина згодна на створення коаліції з фракціями "Наша Україна – Народна самооборона" і Блоку Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам заявив голова фракції Володимир ЛИТВИН.
«Наша фракція рішення ухвалила позитивно», - сказав він.
В.ЛИТВИН зазначив, що на сьогоднішній день необхідно приймати термінові антикризові заходи, оскільки небезпека негативних наслідків фінансової кризи зростає не по днях, а по годинах.
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