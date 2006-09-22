Ющенко їде в Крим
08:32, 22 вересня 2006Політика
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У планах: тактичні навчання і авторалі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить одноденну робочу поїздку до Миколаївської області та Автономної Республіки Крим.
Як повідомляє прес-служба Президента, заплановано, що глава держави буде присутній на тактичних навчаннях Збройних сил України на полігоні «Широкий лан» (Миколаївщина).
Крім того, Президент України візьме участь у церемонії відкриття міжнародних змагань з авторалі – українського етапу Кубка Європи в Ялті.
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