Ющенко їде в Крим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні здійснить одноденну робочу поїздку до Миколаївської області та Автономної Республіки Крим.

Як повідомляє прес-служба Президента, заплановано, що глава держави буде присутній на тактичних навчаннях Збройних сил України на полігоні «Широкий лан» (Миколаївщина).

Крім того, Президент України візьме участь у церемонії відкриття міжнародних змагань з авторалі – українського етапу Кубка Європи в Ялті.