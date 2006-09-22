Ющенко поставив Кабмін на місце

Укази Президента України набувають чинності після підписання та опублікування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції на військовому полігоні «Широкий лан» наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Я погано відношуся до таких бюрократичних стосунків між двома інститутами – хтось хоче показати первинність чи надмірне значення у врегулюванні таких процесуальних стосунків. Я такої тональності не вітаю і думаю, що вона безперспективна», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Ми виходимо з того, що всі укази, підписані Президентом, є чинні з моменту підписання, опублікування», - додав він.

Президент наголосив, що всі моменти, коли підписання указів має узгоджуватись з прем’єром, має визначатися відповідно до Конституції.

«Це ні в якому випадку не говорить про те, що указ, підписаний в рамках конституційних повноважень Президента, не є дійсним без контрасигнації прем’єр-міністра», - наголосив В.ЮЩЕНКО. За його словами, такий підхід не відповідає Конституції.

«Президент підписує указ, що я і роблю, а далі прем’єр-міністр у певних випадках скріплює його своїм підписом. Я роблю свою роботу і приймаю рішення, решта – це технічна бюрократична процедура. Я думаю, що в уряді достатньо людей, які повинні забезпечувати виконання цієї процедури, а не робити національне шоу навколо цього”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра Кабінету Міністрів України – керівник правового управління Кабміну Олександр ЛАВРИНОВИЧ 21 вересня повідомив, що сім указів Президента України повернуто в президентську канцелярію через порушення конституційної процедури їх оприлюднення.

У супровідному листі до повернутих указів секретаріат Кабміну зазначив, що офіційному оприлюдненню актів глави держави мала передувати процедура їх контрасигнації. Проте згадані укази надійшли на скріплення підписом прем‘єр-міністра офіційно оприлюднені, що нівелює процедуру їх контрасигнації. Контрасигнація - скріплення актів глави держави підписами прем‘єр-міністра, а також міністра, відповідального за указ та його виконання, що передує офіційному оприлюдненню документа.

Водночас міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ наголосив, що право повертати укази Президента України у зв’язку з порушенням неіснуючої „конституційної процедури їх оприлюднення” не надано жодній посадовій особі.

У свою чергу глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА також підкреслив, що «Укази Президента України набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення».