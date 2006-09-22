Що робить Луценко в Ріо-де-Жанейро

Делегація України на чолі з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ взяла участь у роботі 75-ї генеральної асамблея Інтерполу у місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія). До складу делегації також увійшов керівник робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні Кирило КУЛИКОВ.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків МВС, під час виступу на засіданні генасамблеї Ю.ЛУЦЕНКО повідомив про значні перетворення, що відбулися останнім часом в нашій державі та, зокрема, у роботі правоохоронних органів. Міністр підкреслив, що завдяки увазі, яка приділялася урядом України, вдалося в середньому на 25 відсотків знизити злочинні прояви по основних видах злочинів.

Міністр внутрішніх справ високо оцінив рівень співпраці МВС України з Інтерполом. Особливий наголос було зроблено на завершенні оснащення новітніми системами інформаційного обміну базами даних, які запроваджені в Інтерполі, та, завдяки його технічному сприянню, вже розгорнуті у всіх регіонах України.

У своєму виступі Ю.ЛУЦЕНКО також поінформував генеральну асамблею Інтерполу про пріоритети у роботі правоохоронних органів нашої держави. Зокрема, були відзначені боротьба з торгівлею людьми, незаконним обігом наркотиків, викраденням автотранспорту, а також з нелегальною міграцією. Міністр відзначив, що правоохоронні органи нашої держави суттєво посилили роботу по боротьбі з нелегальною міграцією. Уряд України, підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО, суворо дотримується усіх взятих на себе міжнародних зобов’язань з цього питання. Водночас, Україна потребує допомоги в облаштуванні таборів утримання нелегальних мігрантів, налагодженні ефективних форм психологічної роботи з ними тощо.

Під час окремої зустрічі Ю.ЛУЦЕНКА з генеральним секретарем Інтерполу Р.НОБЕЛЕМ сторони обговорили низку питань щодо подальшого поглиблення взаємодії між Інтерполом та МВС України та проаналізували хід підготовки міжнародної конференції Інтерполу з питань боротьби з біотероризмом, яка відбудеться у Києві у листопаді цього року.