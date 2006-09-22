Беспалий вважає Тимошенко мрійницею
Нашоукраїнець коментує заяву лідера БЮТ
Народний депутат Борис БЕСПАЛИЙ вважає передчасними прогнози лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про приєднання до опозиційного парламентського об’єднання більшої частини фракції “Наша Україна”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, таку думку він висловив, коментуючи сьогоднішні заяви лідера БЮТ. (УНІАН: Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що на даний час, спілкуючись із більшістю народних депутатів з фракції «Наша Україна», стає зрозуміло, що вони готові перейти в опозицію, «але треба, щоб було прийнято рішення»).
“У створене сьогодні міжфракційне опозиційне об`єднання увійшла лише частина фракції БЮТ та кілька соціалістів. У ньому нема жодної людини з фракції “Наша Україна”, тому що наша фракція не брала участі у його утворенні, - сказав Б.БЕСПАЛИЙ.
“Якщо до “Нашої України” від цього об’єднання надійдуть будь-які пропозиції - чи то творчого характеру, а чи політичного, ми їх будемо розглядати, як розглядаємо будь-які пропозиції, котрі надходять до нас від інших політичних сил, - зазначив Б.БЕСПАЛИЙ, - але поки що ніяких подібних кроків з боку Юлії Володимирівни не було. Хоча вона справно, ось уже кілька місяців поспіль, анонсує утворення потужної парламентської опозиції за участю “Нашої України” та БЮТ”.
“Повторю: в процесі утворення цього міжфракційного об’єднання “Наша Україна” жодної участі не брала. Мені також не відомо, щоб хтось із членів нашої фракції брав участь у якихось переговорах з Юлією Володимирівною. Тому, гадаю, Юлії Володимирівні потрібно дуже чітко відмежовувати факти від версій та гіпотез”, - сказав Б.БЕСПАЛИЙ, додавши, що “існує об’єктивна реальність, а все інше – або мрії, або вигадки Юлій Володимирівни і її оточення”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР було презентовано міжфракційне депутатське об’єднання “Парламентська опозиція”.
Головою цього об’єднання опозиції обрано Ю.ТИМОШЕНКО, заступниками - Миколу ТОМЕНКА, Йосипа ВІНСЬКОГО та Олександра ТУРЧИНОВА.
На сьогодні до цього парламентського об’єднання увійшли всі народні депутати із фракції БЮТ (крім тих народних депутатів, які були виключені із фракції – УНІАН), а також двоє народних депутатів із фракції СПУ – Й.ВІНСЬКИЙ та Галина ГАРМАШ.