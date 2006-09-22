Беспалий вважає Тимошенко мрійницею

Народний депутат Борис БЕСПАЛИЙ вважає передчасними прогнози лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО про приєднання до опозиційного парламентського об’єднання більшої частини фракції “Наша Україна”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, таку думку він висловив, коментуючи сьогоднішні заяви лідера БЮТ. (УНІАН: Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що на даний час, спілкуючись із більшістю народних депутатів з фракції «Наша Україна», стає зрозуміло, що вони готові перейти в опозицію, «але треба, щоб було прийнято рішення»).

“У створене сьогодні міжфракційне опозиційне об`єднання увійшла лише частина фракції БЮТ та кілька соціалістів. У ньому нема жодної людини з фракції “Наша Україна”, тому що наша фракція не брала участі у його утворенні, - сказав Б.БЕСПАЛИЙ.

“Якщо до “Нашої України” від цього об’єднання надійдуть будь-які пропозиції - чи то творчого характеру, а чи політичного, ми їх будемо розглядати, як розглядаємо будь-які пропозиції, котрі надходять до нас від інших політичних сил, - зазначив Б.БЕСПАЛИЙ, - але поки що ніяких подібних кроків з боку Юлії Володимирівни не було. Хоча вона справно, ось уже кілька місяців поспіль, анонсує утворення потужної парламентської опозиції за участю “Нашої України” та БЮТ”.

“Повторю: в процесі утворення цього міжфракційного об’єднання “Наша Україна” жодної участі не брала. Мені також не відомо, щоб хтось із членів нашої фракції брав участь у якихось переговорах з Юлією Володимирівною. Тому, гадаю, Юлії Володимирівні потрібно дуже чітко відмежовувати факти від версій та гіпотез”, - сказав Б.БЕСПАЛИЙ, додавши, що “існує об’єктивна реальність, а все інше – або мрії, або вигадки Юлій Володимирівни і її оточення”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР було презентовано міжфракційне депутатське об’єднання “Парламентська опозиція”.

Головою цього об’єднання опозиції обрано Ю.ТИМОШЕНКО, заступниками - Миколу ТОМЕНКА, Йосипа ВІНСЬКОГО та Олександра ТУРЧИНОВА.

На сьогодні до цього парламентського об’єднання увійшли всі народні депутати із фракції БЮТ (крім тих народних депутатів, які були виключені із фракції – УНІАН), а також двоє народних депутатів із фракції СПУ – Й.ВІНСЬКИЙ та Галина ГАРМАШ.