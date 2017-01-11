Порошенко завтра відвідає Одеську і Миколаївську області
19:38, 11 січня 2017Політика
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Президент України Петро Порошенко в четвер, 12 січня, з робочою поїздкою відвідає Одеську і Миколаївську області.
Порошенко 12 січня здійснить робочі поїздки в 2 області / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Одеської облдержадміністрації.
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Крім того, президент 12 січня побуває з робочою поїздкою у Миколаївській області. Планується, що о 15.30 Порошенко візьме участь у відкритті спортивного комплексу спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (СДЮШОР) з фехтування в Миколаєві (пр. Героїв України, 4).
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