У російському МЗС заявили, що зустрічі міністрів у "нормандському форматі" поки що не плануються

У МЗС Росії заявили, що зустрічі у «нормандському форматі» на рівні міністрів та політичних директорів. Про це сказав заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, пише ТАСС.

"Поки ні», - сказав він, відповідаючи на питання про можливість таких зустрічей як на рівні міністрів, так і політдиректорів до кінця січня.

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Попри це Карасін сказав, що робота над дорожньою картою по Донбасу ведеться на рівні зовнішньополітичних помічників лідерів «четвірки».

Як повідомляв УНІАН, Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що в Мінську знову обговорювалася так звана "формула Штайнмаєра", яка передбачає закріплення спеціального статусу для Донбасу.

"Серед політичних питань дискусія концентрувалася, як і раніше, на обговоренні питань, пов'язаних з так званою "формулою Штайнмаєра". Робоча група з питань безпеки на сьогоднішньому засіданні сконцентрувала свою увагу на проблемах дотримання режиму припинення вогню, відведення сил і засобів, а також забезпечення безпеки в районах пунктів пропуску", - зазначив він.

Також Сайдік сказав, що "формула Штайнмаєра" обговорюється дуже докладно в "нормандському форматі".