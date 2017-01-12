Філатов звернувся до голів ГПУ та МВС із вимогою розібратися зі свавіллям "тітушок" у Дніпрі

Публічне звернення до посадовців Борис Філатов опублікував 12 січня на своїй сторінці у соцмережі. За словами очільника Дніпра, ситуація з бандитизмом у місті почала виходити з-під контролю.

«Містом абсолютно відкрито, за мовчазного сприяння «правоохоронців», пересуваються люди в масках, які б'ють комунальників і трощать техніку. До вечора очікується прибуття ще близько 300 «тітушок» з Кривого Рогу та Запоріжжя. Арсене Аваков, Юрію Луценко, впевнений, що вам час би вже відреагувати», – написав Борис Філатов.

Нагадаємо, що зранку 12 січня невідомі в масках потрощили службове авто комісії міської ради, яка інспектує якість прибирання снігу на вулицях і прибудинкових територіях у Дніпрі.