Екс-посол США в Україні оцінив виступ Тіллерсона у Сенаті щодо агресії Росії

Про це в статті для Atlantic Council пише колишній посол США в Україні Джон Гербст, зауважуючи, що це було помітно із самого початку, передає DT.UA.

Він сказав, що Америці треба без ілюзій дивитися на відносини з Москвою. І що Росія несе небезпеку, а американські союзники мають рацію, що бояться її. Він відчитав Москви за анексію Криму і вторгнення в Україну. Незважаючи на те, що з Росією можна співпрацювати там, де її інтереси співпадають з американськими, за словами Тіллерсона, Вашингтон повинен жорстко відстоювати інтереси Америки та її союзників, а Росія "повинна відповісти за свої дії".

Хоча заяви кандидата в Держсекретарі були гучними, вони не були чимось надзвичайним, зі зрозумілих причин. Однак він зіткнувся з гострими питаннями від сенаторів, які сумніваються в його поглядах на Україну і Росію.

Читайте такожУкраїнський посол озвучив позицію США щодо Росії

Гербст пише, що відповіді Тіллерсона були сильними, а іноді специфічними. Щодо України він сказав, що слабка відповідь Заходу на анексію Криму в 2014 році заохотила Росію почати військову операцію на Донбасі.

Коли його запитали, що США слід було зробити у відповідь, він відповів, що варто було передати оборонну летальну зброю і надати Києву оперативні розвідувальні дані.

"Звичайно ж, слова Тіллерсона були не про те, що США повинні зробити тепер. Але вони відкривають можливість того, що адміністрація Трампа може забезпечити Україну більш серйозною підтримкою в боротьбі проти агресії Кремля, ніж попередники", - вважає Гербст.

Щодо санкцій, позиція Тіллерсона виявилася неоднозначною. З одного боку він визнав, що санкції - це "важливий інструмент" стримування негативної поведінки. А з іншого - заявив, що вони шкодять американському бізнесу. Його остаточної реплікою було те, що статус-кво в питанні санкцій потрібно зберегти, поки він не вивчить ситуацію краще.

На думку Гербста, скоро світ дізнається, яку позицію адміністрація Трампа займає щодо санкцій. Оскільки їхня дія закінчиться в березні, якщо адміністрація не продовжить їх.

"Якщо агресія Москви в Україні продовжиться, не продовжити дію санкцій було б ознакою слабкості", - вважає екс-посол США в Україні. Тіллерсон також запевнив, що підтримує "Акт Магнітського", що передбачає санкції проти низки громадян Росії за порушення прав людини і демократичних норм.

Він також підтвердив, що прихильний до ідеї введення так званого "Глобального акту Магнітського про відповідальність за порушення прав людини". У той же час, він відхилив питання республіканця Марко Рубіо про те, чи вважає він за Путіна "військовим злочинцем".

На думку Гербста, в Сенаті Тіллерсон показав, що він реально оцінює небезпеку, яку представляє ревізіоністська політика Путіна, і що він підтримує ідею зміцнення НАТО та американського лідерства.

Заяви, які Тіллерсон зробив, дають можливість здогадуватися, яку політику буде проводити адміністрація Трампа. Але не варто сприймати їх як гарантію.

Раніше кандидат обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на посаду керівника Державного департаменту США Рекс Тіллерсон заявляв, що Російська Федерація захопила український Крим, який їй не належить.