Ющенко призначив зустріч Стельмаху і Пинзенику у «Борисполі»

Зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головою Національного банку України Володимиром СТЕЛЬМАХОМ і міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ, яка планувалася на сьогодні, відбудеться завтра, 18 грудня, в аеропорту «Бориспіль» перед відльотом глави держави в Миколаївську область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила керівник Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента України Лариса МУДРАК.

«Зустріч відбудеться завтра в аеропорту "Бориспіль» перед початком поїздки Президента в Миколаївську область», - сказала Л.МУДРАК. Вона зазначила, що прес-служба глави держави повідомить журналістам про результати цієї зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО сьогодні планував обговорити з керівниками НБУ та Мінфіну питання розроблення механізмів лібералізації валютного ринку з жорстким обмеженням грошової пропозиції, підтримки реального сектору економіки, цільового використовування коштів, наданих МВФ.