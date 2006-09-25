Янукович лякає референдумом

Референдум про можливе членство України в НАТО може відбутися дуже скоро, якщо ця тема в суспільстві нагнітатиметься, заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю газеті «Известия в Украине».

«Референдум може проводитися за ініціативою народу або за ініціативою парламенту. Коли він відбудеться, покаже час. Якщо хтось навколо цього нагнітатиме пристрасті, вважаючи, що це має бути пріоритетом нашої політики, референдум відбудеться дуже швидко», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим, прем`єр-міністр вважає, що процес підготовки проведення референдуму про можливе членство України в НАТО «повинен проходити природно». «Визначити сьогодні терміни референдуму неможливо. Буде ініціатива – буде референдум», - наголосив він.