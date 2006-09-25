Тимошенко: Янукович вимагатиме у Ющенка візувати укази в астролога ПР

Позиція прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, який вважає, що укази Президента України не є правомочними без підпису профільного міністра та голови Кабінету міністрів, не просто руйнує сферу повноважень Президента, а створює загрозу національній безпеці, заявляє лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за її словами, «загалом, така політика характеризує „добрі наміри” Партії регіонів та її лідера у найближчій перспективі. На наших очах відбувається свідоме руйнування інституту президентства, дискредитація самої посади глави держави. Якщо сьогодні цю тенденцію не зупинити, то не виключено, що ЯНУКОВИЧ через два-три дні буде вимагати у Президента заздалегідь візувати свої укази у Єнакіївській міськраді, особистого астролога Партії регіонів чи у помічника Тараса ЧОРНОВОЛА».

«Ми – опозиційні сили, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО, - ніколи не допустимо, щоб шоу з президентськими указами, організоване прем’єр-міністром, стало розминкою перед повним правовим нігілізмом та запровадженням абсолютного нехтування законів з боку «вчорашніх». Ми бачимо, що під маскою контрасигнації сьогодні у владу приходить контрреволюція – знущаються не тільки над президентською посадою, а над всіма людьми, які два роки тому повірили, що можуть жити у нормальній країні».

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра Кабінету Міністрів – керівник правового управління Кабміну Олександр ЛАВРИНОВИЧ 21 вересня повідомив, що сім указів Президента України повернуто в президентську канцелярію через порушення конституційної процедури їх оприлюднення.

У супровідному листі до повернутих указів секретаріат Кабміну зазначив, що офіційному оприлюдненню актів глави держави мала передувати процедура їх контрасигнації. Проте згадані укази надійшли на скріплення підписом прем‘єр-міністра офіційно оприлюднені, що нівелює процедуру їх контрасигнації (Контрасигнація - скріплення актів глави держави підписами прем‘єр-міністра, а також міністра, відповідального за указ та його виконання, що передує офіційному оприлюдненню документа).

Водночас міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ наголосив, що право повертати укази Президента України у зв’язку з порушенням неіснуючої „конституційної процедури їх оприлюднення” не надано жодній посадовій особі.

22 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що укази глави держави набувають чинності після підписання та опублікування. «Президент підписує указ, що я і роблю, а далі прем’єр-міністр у певних випадках скріплює його своїм підписом. Я роблю свою роботу і приймаю рішення, решта – це технічна бюрократична процедура. Я думаю, що в уряді достатньо людей, які повинні забезпечувати виконання цієї процедури, а не робити національне шоу навколо цього”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

25 вересня прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що виконувати укази Президента України, під якими не стоять підписи міністра-виконавця та прем’єр-міністра, неможливо.