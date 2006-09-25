Янукович збирається знизити тарифи на ЖКП

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про намір уряду переглянути тарифи на житлово-комунальні послуги і знизити до оптимального рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Ми повинні розібратися і знизити тарифи до межі оптимальних», - сказав прем’єр. Він зазначив, що уряд підготовить свої пропозиції вже на початку жовтня.

Коментуючи рішення Верховної Ради, яка 22 вересня подолала вето Президента України на закон про мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що уряд підтримує Верховну Раду у тому, що не можна безмежно підвищувати тарифи.

Крім того, за словами прем’єра, за високими тарифами часто приховується погана господарська діяльність підприємств. «Не можна перекладати на плечі громадян результати цієї безглуздої господарської діяльності», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, уряд запропонує чіткий механізм формування таких тарифів, щоб населення розуміло, коли і чому можуть змінюватися тарифи на житлово-комунальні послуги.

Як повідомляв УНІАН, законом, вето Президента на який подолала 22 вересня ВР, пропонується запровадити на 2006 рік мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі) і передбачається, що зазначені послуги, природний газ та електроенергія оплачуються населенням за цінами та тарифами, встановленими Кабінетом Міністрів України і місцевими органами виконавчої влади, Національною комісією регулювання електроенергетики України відповідно до їх повноважень, станом на 1 січня 2006 року.