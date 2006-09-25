Пасхавер прогнозує конфлікт між Януковичем і людиною Мороза

Забезпечення надходжень від приватизації, передбачених проектом державного бюджету на 2007 рік, сумнівне. Таку думку висловив позаштатний радник Президента України Олександр ПАСХАВЕР сьогодні на брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, до списку підприємств, запропонованих Фондом державного майна України на приватизацію на 2007 рік, включалися підприємства, «аби створити враження, що це якийсь великий проект». «Насправді це просто збір ординарних залишків від масової приватизації», - сказав О.ПАСХАВЕР.

При цьому він відзначив, що приблизно 80% запропонованих підприємств взагалі можуть не знайти покупця.

Разом з тим О.ПАСХАВЕР висловив упевненість, що надалі даний список може бути доповнений великими об`єктами. «Я впевнений, що вискочать нові підприємства, тому що ідеологія людей, які перебувають зараз при владі, в тому, щоб продавати великі підприємства», - сказав О.ПАСХАВЕР.

У зв`язку з цим експерт припустив можливість виникнення конфліктів між нинішнім главою ФДМУ Валентиною СЕМЕНЮК, яка є супротивником великої приватизації, і чинним урядом.

О.ПАСХАВЕР також вважає, що уряду слід було б відмовитися від наміру виставляти великі об`єкти як поодинокі. На його думку, приватизацію великих об`єктів, що залишилися, слід проводити комплексно.

Як повідомляв УНІАН, надходження від приватизації в проекті бюджету-2007 заплановано на рівні 10 млрд. грн.

Кабінет Міністрів України на доповнення до держбюджету-2007 подав список підприємств, державні пакети акцій яких планується продати наступного року, в якому 479 найменувань.