Янукович призначить Нашій Україні крайній термін
17:22, 25 вересня 2006Політика
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Прем`єр хоче оформити все де-юре
Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ запропонує всім фракціям прискорити процес формування широкої коаліції де-юре.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.
«Я вважаю, що неможливо затягувати процеси, треба обмежити терміни», -сказав прем’єр.
За його словами, він підніматиме це питання під час зустрічі з представниками парламентських фракцій. При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що не може бути так, щоб представники «Нашої України» у парламенті голосували за одні рішення, а їхні представники в уряді – за інші.
«Ми повинні працювати спільно», - підкреслив прем’єр.
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