Янукович призначить Нашій Україні крайній термін

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ запропонує всім фракціям прискорити процес формування широкої коаліції де-юре.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Я вважаю, що неможливо затягувати процеси, треба обмежити терміни», -сказав прем’єр.

За його словами, він підніматиме це питання під час зустрічі з представниками парламентських фракцій. При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що не може бути так, щоб представники «Нашої України» у парламенті голосували за одні рішення, а їхні представники в уряді – за інші.

«Ми повинні працювати спільно», - підкреслив прем’єр.