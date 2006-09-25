Балога зустрівся з Черномирдіним

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА переконаний, що Україна та Росія мають перейти до конкретних дій і спільного вирішення усіх проблемних питань.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, про це він сказав під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Росії Віктором ЧЕРНОМИРДІНИМ.

Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, українсько-російське економічне співробітництво, стан і перспективи торгівлі між двома країнами. Окрему увагу співрозмовники приділили питанням Українсько-російської міждержавної комісії.

Президент України виступає за поглиблення стратегічного партнерства з Росією та розвиток двосторонніх відносин на основі рівноправності та взаємної поваги, констатував керівник Секретаріату. Він підкреслив, що Київ розглядає діяльність Комісії як важливий механізм політичного й економічного діалогу. «Україна наполягає на необхідності завершити всі організаційні процедури з підготовки першого засідання міждержавної комісії під головуванням президентів України та Росії», – зазначив В.БАЛОГА.

За словами В.БАЛОГИ, українська влада прагне не лише зберегти вагомі досягнення у двосторонніх відносинах, насамперед торгово-економічних, але й перейти до конкретних дій і спільних рішень. Він наголосив, що «між Україною та Росією немає політичних чи культурних проблем. Є проблема недовіри, яку ми повинні зняти».

У свою чергу В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що російська сторона зацікавлена у динамічному і конструктивному розвитку двосторонніх відносин.

Співрозмовники домовилися зустрічатися надалі в регулярному режимі для обговорення та вирішення актуальних питань.