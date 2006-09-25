Блок Тимошенко: кадровий реваншизм набуває масштабів катастрофи

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що розпочата Партією регіонів масштабна кадрова люстрація загрожує національній безпеці. Про це УНІАН повідомили у прес-службі блоку.

БЮТ наголошує, що “тенденції кадрового реваншизму, започатковані Партією регіонів, набувають катастрофічного для країни характеру. По всій країні і на всіх владних та адміністративних рівнях відбувається поновлення людей, звільнених свого часу з посад, здебільшого, за злочини та зловживання службовим становищем”.

Фактично, заявляє БЮТ, “Партія регіонів розпочала масштабну кадрову люстрацію. Мета останньої очевидна – розставити на всі стратегічні посади виключно своїх людей з метою контролю тіньових фінансових потоків”.

Окрім того, наголошує Блок Юлії Тимошенко, уряд приймає “безвідповідальні й абсурдні” рішення про поновлення на посадах звільнених чиновників.

Так, наприклад, 20 вересня 2006 року прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав постанову №1342 про поновлення на посаді заступника міністра юстиції Миколи ШУПЕНІ з 2 березня2006 р. та про поновлення на посаді члена Національної комісії регулювання електроенергетики Любові ГОНЧАРОВОЇ з 12 грудня 2005 (постанова №1341)

Блок Юлії Тимошенко констатує, що “правове невігластво, що проводиться Кабінетом Міністрів разом з тотальними кадровими чистками, несе загрозу національній безпеці України”.

Довідка УНІАН. Очолюваний Юрієм ЄХАНУРОВИМ Кабінет Міністрів України 1 березня 2006 р. звільнив М.ШУПЕНЮ з посади заступника міністра юстиції України “у зв`язку з ліквідацією посади”.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Л.ГОНЧАРОВУ з посади члена НКРЕ Указом №1718/2005 від 12 грудня 2005 р. у зв`язку із закінченням терміну повноважень.

Крім того, постановою від 7 вересня 2006 р. уряд В.ЯНУКОВИЧА поновив Богдана ФЕДОРЧУКА на посаді голови Держкомрезерву.

26 липня ц.р. Кабмін Ю.ЄХАНУРОВА звільнив Б.ФЕДОРЧУКА з посади голови Держкомрезерву, відповідно до п. 4 ст. 30 закону про державну службу (звільнення за невідповідне виконання своїх обов`язків у зв`язку з порушенням присяги державного службовця).

13 вересня уряд звільнив Б.ФЕДОРЧУКА з посади голови Державного комітету України з державного матеріального резерву “згідно з його заявою”.