До адміністрації Трампа увійшли "яструби", які не довіряють Росії - експерт

Таку думку директор Національного інституту стратегічних досліджень, радник президента України Володимир Горбулін висловив у своїй статті для DT.UA.

Він зазначив, що Трамп формує свою адміністрацію таким чином, щоб виконувати в ній функції миротворця, стримуючого "яструбів". За словами Горбуліна, кілька ключових постів в адміністрації посіли люди, які скептично налаштовані по відношенню до Росії.

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"Принаймні, три ключові особи в новій адміністрації (майбутній міністр оборони, керівник Центрального розвідувального управління США і віце-президент США) досить скептично налаштовані по відношенню до Росії. Позиція нового глави Держдепартаменту двояка і залежатиме повністю від того, які пріоритети визначить йому сам Д.Трамп. Фактично йдеться про вибудовування системи стримувань і противаг, коли явні поляризовані позиції окремих членів кабінету будуть ускладнювати їм пошук спільних рішень, що вимагатиме посередницької ролі президента", - зазначається у статті.

На думку Горбуліна, Київ цілком може працювати з новою адміністрацією США, проте йому ще тільки належить сформулювати принципові позиції, які Україна розраховує досягти за підтримки Вашингтона.

"Тим більше, що яким би не виглядав епатажним новий президент, все одно є обставини, які він навряд чи зможе змінити і "дати задній хід", в тому числі — щодо статусу Криму", - переконаний Горбулін.