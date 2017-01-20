Порошенко привітав Трампа з інавгурацією і побажав успіху "у виконанні благородних цілей"

Про це йдеться в повідомленні у Twitter-аккаунті Порошенка.

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"Україна вітає Дональда Трампа з його інавгурацією 45-м президентом США. Бажаємо успіху у виконанні благородних цілей на чолі вільного світу", – написав Порошенко.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп склав присягу і офіційно став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Раніше Обама разом зі своєю дружиною Мішель зустріли на ганку Білого Дому Трампа та його дружину Меланію. Після прибуття кортежу Трампа до Білого Дому, Обама з посмішкою на обличчі запитав у подружжя Трампа, як у них справи. Після вітання Меланія Трамп подарувала Мішель Обамі запакований подарунок.