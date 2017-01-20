Порошенко привітав Трампа з інавгурацією і побажав успіху "у виконанні благородних цілей"

20:21, 20 січня 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко привітав Дональда Трамп із складанням присяги президента США.

Порошенко привітав Трампа з інавгурацією / twitter.com/APUkraine

Про це йдеться в повідомленні у Twitter-аккаунті Порошенка.

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"Україна вітає Дональда Трампа з його інавгурацією 45-м президентом США. Бажаємо успіху у виконанні благородних цілей на чолі вільного світу", – написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп склав присягу і офіційно став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки.

Раніше Обама разом зі своєю дружиною Мішель зустріли на ганку Білого Дому Трампа та його дружину Меланію. Після прибуття кортежу Трампа до Білого Дому, Обама з посмішкою на обличчі запитав у подружжя Трампа, як у них справи. Після вітання Меланія Трамп подарувала Мішель Обамі запакований подарунок.

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Теги: #США#Порошенко