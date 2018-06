Порошенко привітав Трампа з інавгурацією і побажав успіху "у виконанні благородних цілей"

Про це йдеться в повідомленні у Twitter-аккаунті Порошенка.

Читайте такожЗМІ повідомили про таємну зустріч Порошенка і Пінчука в Давосі

"Україна вітає Дональда Трампа з його інавгурацією 45-м президентом США. Бажаємо успіху у виконанні благородних цілей на чолі вільного світу", – написав Порошенко.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world