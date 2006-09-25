Ющенко доручив Яценюку контролювати СБУ
Президент хоче знати де, хто, кого підслуховує?
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом поклав на першого заступника глави Секретаріату Президента України Арсенія ЯЦЕНЮКА здійснення контролю за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства у діяльності Служби безпеки України.
Як зазначається у документі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, відповідно до статті 102, пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, статті 32 Закону України «Про Службу безпеки України», Президент постановив покласти на першого заступника глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України Арсенія ЯЦЕНЮКА здійснення постійного контролю за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці органів і підрозділів Служби безпеки України, а також контроль за відповідністю виданих Службою безпеки України положень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і законам України.