Ющенко доручив Яценюку контролювати СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом поклав на першого заступника глави Секретаріату Президента України Арсенія ЯЦЕНЮКА здійснення контролю за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства у діяльності Служби безпеки України.

Як зазначається у документі, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави, відповідно до статті 102, пунктів 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, статті 32 Закону України «Про Службу безпеки України», Президент постановив покласти на першого заступника глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Кабінеті Міністрів України Арсенія ЯЦЕНЮКА здійснення постійного контролю за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності та діяльності у сфері охорони державної таємниці органів і підрозділів Служби безпеки України, а також контроль за відповідністю виданих Службою безпеки України положень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і законам України.