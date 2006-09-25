Ще два екс-міністри стали радниками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами призначив Миколу ПОЛІЩУКА та Павла ІГНАТЕНКА радниками глави держави.

Укази оприлюднено на офіційному сайті Президента України.

Довідка УНІАН. М.ПОЛІЩУК обіймав посаду міністра охорони здоров’я України у уряді Юлії ТИМОШЕНКО з лютого по вересень 2005 р.

П.ІГНАТЕНКО був міністром охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і в уряді Ю.ТИМОШЕНКО, і в уряді Юрія ЄХАНУРОВА – з лютого 2005 р. по серпень 2006 р.