Тимошенко вимагає від Ющенка та Стельмаха піти у відставку

Прем`єр Юлія Тимошенко закликає президента Віктора Ющенка подати у відставку через девальвацію гривні.

Про це вона заявила в ефірі програми "ШустерLive" телеканалу Україна.

За її словами, в умовах нинішньої кризи був політичний план, який складався з двох частин: політичної і спроби заробити.

"Що за політичний план? Коли країна доводиться до дефолту, коли за день на кілька гривень роняють курс, коли заявляють, що всі банки доведені до межі, ввести пряме президентське правління через введення надзвичайного стану", - заявила вона.

"Я хочу сказати: поки я живу, дихаю, і буду при владі, хоч фактично і в опозиції до них красивих і гарних, я цього не допущу", - запевнила Тимошенко.

"Президент країни, який сьогодні працює, щоб було чим гірше, тим краще, і заробляє на біді людей, має піти у відставку завтра, разом з головою Нацбанку", - наголосила в запалі риторики прем’єр.

Перед цим Тимошенко заявила, що курс долара до гривні в п’ятницю знизився лише завдяки проведеній нею прес-конференції, а також тому, що у Нацбанку злякались створеної у парламенті слідчої комісії.

Українська правда