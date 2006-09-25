Секретаріат Президента повторно надсилає до уряду вісім горезвісних указів

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА за дорученням Президента України повторно направив видані у серпні-вересні 2006 року вісім Указів Президента України для скріплення відповідно до вимог частини четвертої статті 106 Конституції України підписами прем’єр-міністра України та міністра, відповідального за акт та його виконання.

Зокрема, для скріплення підписами урядовців направляються: Указ Президента України від 8 серпня 2006 року №679 «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів апеляційних судів», Указ Президента України від 8 серпня 2006 року №681 «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів», Указ Президента України від 18 серпня 2006 року №690 «Про звільнення В.МАКУХИ з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії», Указ Президента України від 31 серпня 2006 року №729 «Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів», Указ Президента України від 4 вересня 2006 року №730 «Про ліквідацію військового місцевого суду та внесення змін до Указу Президента України від 30 серпня 2001 року №769», Указ Президента України від 4 вересня 2006 року №733 «Про призначення А.ОЛІЙНИКА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сербія», Указ Президента України від 11 вересня 2006 року №748 «Про призначення І.ОСТАША Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді», Указ Президента України від 11 вересня 2006 року №750 «Про внесення змін до деяких указів Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня перший заступник міністра Кабінету Міністрів – керівник правового управління Кабміну Олександр ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що сім указів Президента України повернуто в президентську канцелярію через порушення конституційної процедури їх оприлюднення.

У супровідному листі до повернутих указів секретаріат Кабміну зазначив, що офіційному оприлюдненню актів глави держави мала передувати процедура їх контрасигнації. Проте згадані укази надійшли на скріплення підписом прем‘єр-міністра офіційно оприлюднені, що нівелює процедуру їх контрасигнації (Контрасигнація - скріплення актів глави держави підписами прем‘єр-міністра, а також міністра, відповідального за указ та його виконання, що передує офіційному оприлюдненню документа).

Водночас міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ наголосив, що право повертати укази Президента України у зв’язку з порушенням неіснуючої „конституційної процедури їх оприлюднення” не надано жодній посадовій особі.

22 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголосив, що укази глави держави набувають чинності після підписання та опублікування.

25 вересня прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що виконувати укази Президента України, під якими не стоять підписи міністра-виконавця та прем’єр-міністра, неможливо.