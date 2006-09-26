Мороз погодився на Томенка

За наявною інформацією, сьогодні у Верховній Раді зареєструють проект ухвали про призначення Миколи Томенка на пост заступника голови Верховної Ради. Як повідомило джерело у фракції БЮТ, кандидатуру вже схвалив спікер Олександр Мороз і лідери фракцій парламентської більшості.

Пост віце-спікера залишається вакантним з початку липня цього року. Після створення «антикризової» коаліції місця у президії парламенту отримали СПУ і КПУ. Як розповів член фракції Партії регіонів Ярослав Сухий, заповнити вакансію БЮТ пропонували ще до парламентських канікул, проте тоді в запалі боротьби в БЮТ відмахнулися від пропозиції. Серед можливих кандидатур від блоку на цей пост називали Олександра Турчинова, Сергія Саса і Миколу Томенка.

Заступник лідерки БЮТ Олександр Турчинов заявляв, що БЮТ погодиться внести свою кандидатуру на пост віце-спікера лише в тому випадку, якщо посада буде закріплена за опозицією у відповідному законі.

Раніше перший віце-спікер Адам Мартинюк обіцяв співпрацювати з Томенко у разі його обрання. «Нам ділити абсолютно нічого буде», - сказав він. Зараз Томенко займає пост голови комітету Верховної Ради з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту і туризму.

Обком з посиланням на "Дело"