В ПАРЄ прийняли українську резолюцію з вимогою до РФ звільнити політв’язнів

Про це повідомляє інший член делегації Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, в резолюції є чітка вимога до РФ: звільнити Олега Сенцова, Романа Сущенка, Миколу Семену.

«Шкода, що до мене так і не дійшла черга під час дебатів, хоч я заздалегідь записувалася на них, бо в своєму виступі планувала говорити саме про бранців Кремля і гібридну інформаційну війну, яку РФ веде і проти України, і проти європейської демократії. Важливо, що Європарламент, усвідомлюючи рівень загрози, які стоять перед ЄС , прийняли резолюцію протидії російській пропаганді. Також планувала розповісти про старт суспільного мовлення в Україні», – написала Геращенко.

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Вона зазначила, що з української делегації змогла виступити тільки Олена Сотник, вона піднімала питання глобальних і спільних загроз в контексті інформаційної гібридної війни, звернула увагу на псевдожурналістські пропагандистські канали, зокрема , Russia Today, які спотворюють картину світу.

«Вітаємо Володю Ар’єва з доповіддю. Вимагаємо від РФ звільнити українських журналістів», – додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, за словами депутата ПАРЄ від Литви Емануеліса Зінгеріса, представники держав-членів ЄС очікують від України подання нового санкційного списку для розширення обмежень проти росіян і жителів Криму, причетних до переслідування кримських татар.