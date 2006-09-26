Тимошенко направила звернення до Мороза

Юлія ТИМОШЕНКО як голова фракції БЮТ та лідер парламентської опозиції направила звернення до голови Верховної Ради України і проект постанови про обрання Миколи ТОМЕНКА віце-спікером парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, на засіданні фракції Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді кандидатура М.ТОМЕНКА набрала абсолютну більшість голосів („проти” голосів подано не було, один депутат (Олег ЛЯШКО) утримався).

БЮТ висловлює переконання у тому, що голосування за обрання М.ТОМЕНКА заступником голови Верховної Ради пройде успішно, а його діяльність на цій посаді сприятиме підвищенню ефективності законодавчої роботи.

Як пише газета “Дело” з посиланням на джерело у фракції БЮТ, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ і лідери фракцій парламентської більшості схвалили кандидатуру М.ТОМЕНКА на посаду віце-спікера. За інформацією газети, відповідний проект постанови має бути зареєстрований сьогодні.