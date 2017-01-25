ФСБ затримала адвоката Полозова у Криму

Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

За словами журналіста, Полозова «везуть в управління для допиту як свідка у справі Ільмі Умерова. Він тільки сьогодні прилетів після виступу в ПАРЄ, відразу по приїзду до готелю на Сєрова його затримали».

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Полозов, який виступає захисником у низці кримінальних справ стосовно кримських татар, заявив про тиск на нього з боку ФСБ.

За словами адвоката, того дня під час перерви у судовому засіданні у справі Ахтема Чийгоза до суду прийшов слідчий ФСБ РФ Скрипка і у черговий раз намагався вручити повістку про виклик на допит як свідка по справі Умерова.

«Я в черговий раз відмовився взяти цю повістку, мотивуючи тим, що дії слідчого Скрипки є незаконними, допитувати адвоката за обставинами, які йому стали відомі у зв'язку з наданням юридичної допомоги, прямо заборонено законом. На це слідчий заявив про те, що наслідки виявляться у примусовому приводі мене до ФСБ для складання протоколу допиту мене як свідка у справі Умерова», - зазначив Полозов.

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У травні 2006 року ФСБ порушила проти Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, а також доправлення до психіатричної лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар Умерова викликали суспільний і міжнародний резонанс.

Незважаючи на поганий стан здоров'я, зокрема, перенесену тяжку операцію на серці і цукровий діабет, Умерова примусово утримували в психіатричній лікарні.