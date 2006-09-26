Вітренко поінформує про причини вчорашнього розгрому офісу ПСПУ

Сьогодні о 13.00 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: “Демократія по-українськи: боротьба з Народною опозицією”, під час якої лідери Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО та Володимир МАРЧЕНКО розкажуть про причини і наслідки розгрому офісу ПСПУ, під час якого було покалічено працівників.

Розгром стався вчора о 18.30 у центральному офісі партії.

Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відео зйомки, звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23.

Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.