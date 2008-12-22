Україна не крастиме російський газ - Шлапак

Україна не крастиме російський газ, навіть якщо до 1 січня 2009 року не будуть підписані відповідні контракти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК на прес-конференції у понеділок.

При цьому він зазначив, що Україна на сьогодні має 16 млрд. кубометрів газу, закачаних у газові сховища. За його словами, цього газу, з урахуванням того, що видобувається в Україні, буде достатньо для забезпечення потреб країни.

Окрім цього, за словами О.ШЛАПАКА, Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, щоб в ціні на російський газ на 2009 рік враховувалося падіння цін на нафту. Як заявив О.ШЛАПАК, така позиція Президента відображена в директивах на переговори.

Враховуючи те, що росіяни "уперто пропонують формулу, яку вони застосовують у західних країнах", за словами О.ШЛАПАКА, Президент наполягає на тому, щоб ціна на газ, "якщо не вдасться домовитися про прийнятну ціну на рік", пропонувалася тільки на перший квартал з тим, щоб на другий, третій, четвертий "ми мали право, так, як і західні країни, переглянути цю ціну відповідно до 9-місячного лага ціни на нафту, що дозволить нам істотно піти за низхідною ціною на 2009 рік».

Окрім цього, сказав О.ШЛАПАК, Президент наполягає на тому, щоб ціна на газ для України узгоджувалася з ціною на послуги з транзиту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 грудня, перший віце-прем`єр-міністр РФ, голова Ради директорів ВАТ "Газпром" Віктор ЗУБКОВ попередив європейських партнерів, що дії України, які зачіпають транзит природного газу українською територією, можуть привести до порушення стабільності поставок газу до Європи.

“Хотів би запевнити Вас, що ВАТ "Газпром" буде, як завжди, в повному обсязі виконувати свої контрактні зобов`язання перед європейськими клієнтами. ... Разом із тим, не можна виключати, що нинішня позиція Української Сторони і ті чи інші її кроки, що зачіпають транзит природного газу українською територією, можуть привести до порушення стабільності поставок газу до Європи", - йдеться у посланні В.ЗУБКОВА голові Комісії Європейських Співтовариств і главам урядів країн Європи.

За його словами, російська сторона як жест доброї волі розробила схему погашення боргу за рахунок передоплати за транзит російського природного газу територією України. Разом із тим, як зазначив В.ЗУБКОВ, рішення поки що не знайдено через неконструктивну позицію української сторони.