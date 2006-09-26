Балога оголошує конкурс на прес-секретаря Ющенка

У Секретаріаті Президента України ще не визначилися із кандидатурою нового прес-секретаря глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив глава Секретаріату Віктор БАЛОГА.

«Ми ще не визначилися, так що давайте проводьте конкурс», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, з чим пов’язана вчорашня відставка прес-секретаря Президента Ірини ГЕРАЩЕНКО, В.БАЛОГА зазначив: «Це бачення Іри. і я думаю, що ми залишаємся абсолютно друзями, ми працюємо разом у єдиній команді. Але вона побажала працювати на новій роботі», - сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня І.ГЕРАЩЕНКО заявила, що подала у відставку з посади прес-секретаря глави держави. Вона перебувала на цій посаді з 11 лютого 2005 року.

Того ж дня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав відповідний указ.