Мороз придумав тест на демократію

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ вважає, що формування широкої коаліції буде головним тестом на демократичність українського суспільства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з віце-президентом Німецького Бундестагу Петрою ПАУ.

Зокрема, О.МОРОЗ поінформував П.ПАУ, що на сьогодні проводяться переговори із фракцією блоку «Наша Україна» щодо розширення коаліції. «Я особисто дуже зацікавлений в розширенні коаліції», - заявив голова Верховної Ради України. При цьому О.МОРОЗ зауважив, що фактично коаліція створена, оскільки семеро членів Кабінету Міністрів є представниками блоку «Наша Україна».

Також у ході зустрічі голова Верховної Ради України подякував П.ПАУ за те, що вона прибула до України для участі у заходах, присвячених 65-м роковинам трагедії Бабиного Яру. У свою чергу П.ПАУ зазначила, що для неї було дуже важливим взяти участь у цих заходах.

За її словами, у Німеччині роковини трагедії Бабиного Яру сприймають як трагічну подію. В Україні і Німеччині, сказала вона, є схожі пам’ятники: у Берліні пам’ятник Голокосту, а в Україні - Меморіал у Бабиному Яру.

Разом із тим П.ПАУ висловила стурбованість підсумками останніх регіональних виборів у Німеччині, оскільки, за її словами, існує тенденція приходу до влади представників право-радикальних партій, які залучають до своєї ідеології молодь. «Ця проблема дуже непокоїть представників демократичних партій, і ми намагаємось діяти широким фронтом і вживати заходів, спрямованих на покращення соціально-економічної ситуації і життя молодих людей», - сказала вона.

П.ПАУ також повідомила, що у Німеччині ведеться велика роз’яснювальна робота серед молоді стосовно подій Великої Вітчизняної війни.

У свою чергу голова Верховної Ради України назвав прикладом для всього світу зміну суспільної думки у Німеччині відносно трагічних подій сорокових років минулого століття. «В українському суспільстві також прищеплено несприйняття крайніх радикальних поглядів», - сказав О.МОРОЗ.

Під час зустрічі також було обговорено питання міжпарламентської співпраці, зокрема, на рівні груп дружби. «Ми зацікавлені у розвитку двосторонньої співпраці, у нас дуже велике поле для діяльності», - сказала П.ПАУ.

Під час зустрічі О.МОРОЗ також повідомив про основні параметри і новації законопроекту про державний бюджет України на наступний рік.