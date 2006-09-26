Балога тримає двері Секретаріату відкритими

Структуру Секретаріату Президента України буде змінено до 4 жовтня 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Секретаріату Віктор БАЛОГА заявив сьогодні на селекторній нараді з керівниками обласних державних адміністрацій.

В.БАЛОГА наголосив, що керівництво Секретаріату планує посилити кадровий потенціал його підрозділів, відповідальних за координацію діяльності правоохоронних органів, регіональну і правову політику, економічний аналіз.

За словами В.БАЛОГИ, відтепер впроваджується практика регулярних селекторних нарад та особистих зустрічей керівництва Секретаріату Президента з головами облдержадміністрацій. «Двері для всіх відкриті», - підкреслив В.БАЛОГА, доручивши головам ОДА налагодити тісну співпрацю зі своїми заступниками: Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, який відповідатиме за економічні питання; Віктором БОНДАРЕМ, який відповідатиме за регіональну та кадрову політику, діяльність правоохоронних органів та роботу із зверненням громадян; Олександром ЧАЛИМ, який відповідатиме за питання зовнішньої політики; Іваном ВАСЮНИКОМ, який відповідатиме за питання гуманітарної політики і політичний аналіз; Іваном ПЕРЕХОДОЮ, відповідальним за головну службу забезпечення, питання помилування, громадянства і нагород.

Окремо В.БАЛОГА наголосив, що Секретаріат Президента «бере під особливий контроль аналіз проектів нормативних актів уряду та Верховної Ради».

Також він наголосив на окремому дорученні запровадити в Секретаріаті чітку систему документообігу, яка передбачає систему контролю виконання органами виконавчої влади.