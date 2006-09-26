Гавриш запереживав за Президента і демократію

Відмова від всенародних виборів Президента і перехід до обрання глави держави у Верховній Раді при збереженні системи парламентських виборів на основі партійних списків у закритому режимі може привести до диктатури і узурпації влади в країні.

Таку думку висловив представник Соціал-демократичної партії (об`єднаної) України Степан ГАВРИШ в інтерв`ю газеті «Столичные новости».

«На мій погляд, дуже небезпечно, якщо Президент не обиратиметься всенародно. По суті, це крок до диктатури і узурпації влади при парламентських виборах із закритими списками. Це приведе до того, що обирати Президента буде невелика політична група у ВР. Так чи інакше, Президент буде лише частиною придворної групи прем`єр-міністра України», - сказав С.ГАВРИШ.

Представник СДПУ(о) вважає, що для реальної демократії необхідно зберегти всенародні вибори однієї з ключових фігур у керівництві країни. «Для системи противаги, для реальної демократії необхідно, щоб одного з лідерів – або прем`єра, або Президента – обирали всенародно. Це буде правильно», - впевнений він.

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ виступив з ініціативою внесення змін до Конституції, щоб Президент України обирався парламентом, а не всенародно. Він вважає, що обрання Президента парламентом «закономірне з погляду повноцінної парламентсько-президентської республіки. Це знімає проблему двовладдя, але водночас дає можливість главі держави виступати арбітром у суперечках і залишатися гарантом Конституції». Є.КУШНАРЬОВ також повідомив, що Партія регіонів має намір внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.