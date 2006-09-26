Тимошенко набралась німецького досвіду

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО обговорила з віце-президентом Бундестагу ФРН Петрою ПАУ політичну ситуацію в Україні в умовах конституційної реформи, яка набула чинності, а також розбудову парламентської опозиції та законодавчого забезпечення її прав згідно з європейським досвідом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, П.ПАУ відзначила, що Блок Юлії Тимошенко - єдина політична сила в Україні, яка зробила заяву з приводу 65-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

П.ПАУ прибула в Україну за дорученням президента Бундестагу для участі у заходах, приурочених до 65-ї річниці трагедії Бабиного Яру.