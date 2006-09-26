Де і як ставляться до широкої коаліції (опитування)

До створення широкої коаліції у Верховній Раді позитивно ставляться 54% респондентів на півдні України і лише 25% - на заході.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є дані соціологічного опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень ім. О.Яременка і центром “Соціальний моніторинг”, повідомив журналістам директор центру “Соціальний моніторинг” Дмитро ДМИТРУК.

За його словами, скоріше підтримують створення широкої коаліції 54% опитаних на півдні, 52% - на сході, 43% - у Криму і лише 25% - на заході та 34% респондентів - у центрі України.

При цьому не підтримують такий формат коаліції 31% респондентів на півдні, 23% - на сході, 24% - у Криму, 58% - на заході і 43% - у центрі України.

Водночас, найбільша кількість респондентів, яким важко відповісти на запитання, зафіксована у Криму, на сході та у центрі (відповідно 22%, 21% та 20%). Відмовилися відповідати 11% респондентів у Криму та 8% - у Києві.

Опитування проводилось з 12 по 19 вересня в усіх регіонах України, Криму і Києві за участю 2181 респондента, віком від 18 років і старше. Статистична похибка становить 1,29-2,16%.