Пинзеник заявляє, що Янукович тягне Україну в зашморг

Екс-міністр фінансів, голова партії «Реформи і порядок» Віктор ПИНЗЕНИК, заявляє, що новий уряд має намір до 2010 року подвоїти борг України – до 188 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПРП, про це він сказав, коментуючи середньостроковий прогноз економічного розвитку, затверджений постановою Кабміну № 1359 від 25 вересня «Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на 2008-2010 роки».

«На зміну політиці зниження боргу держави, що проводилася останні півтора року, новий уряд планує втягнути Україну в борговий зашморг», - підкреслив В.ПИНЗЕНИК.

Він нагадав, що станом на 1 серпня 2006 року державний борг України становив 74,2 млрд. грн., що на 11,2 млрд. менше, ніж на початку 2005 року. До 2010 року новий уряд планує не зменшувати, а, навпаки, подвоїти державний борг, довівши його розмір до 188 мільярдів. Саме така норма щодо рівня боргу (20% ВВП) передбачена схваленим урядом прогнозом економічного розвитку.

«Лише зростання щорічних бюджетних видатків на обслуговування такого боргу сягне суми у 15 мільярдів гривень», - підкреслив екс-міністр фінансів. Він також зазначив, що, для порівняння, у проекті бюджету на 2007 рік, затвердженому новим урядом, на фінансування видатків Міністерства освіти передбачено 10,3 млрд. грн., Мінохорони здоров’я – близько 4,0 млрд., Мінкультури – 0,8 млрд. гривень.