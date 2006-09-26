Прозорість влади у вересні (опитування)

Проект “УНІАН - прозора влада”, створений інформаційним агентством УНІАН за сприяння Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства США в Україні, пропонує користувачам Інтернету виставити свою оцінку владним інституціям з погляду прозорості їхньої роботи.

Зокрема, відвідувачам сайту unian.net пропонується зайти у рубрику “Прозора влада” та заповнити вересневу анкету.

За результатами Інтернет-опитування, а також за результатами опитування експертів, журналістів та пересічних громадян буде вирахуваний інтегрований індекс прозорості влади і продемонстрована динаміка його коливань, порівняно з попередніми місяцями.

Нагадаємо, що з моменту започаткування проекту, інтегрований індекс, що визначає загальний рівень прозорості влади в Україні, обчислювався вже тричі, і за попередні місяці за 10-бальною шкалою він становив: у червні - 4,9 бала, у липні - 4,075 бала, у серпні - 3,78 бала.

Також "Прозора влада" обраховувала рівень відкритості окремих центральних органів влади, для визначення якого (як і загального індексу) опитувалися 4 фокус-групи - експерти, журналісти, соціологічне опитування та електронне голосування на сайті УНІАН.

Детально результати виглядають наступним чином:

Верховна Рада України: червень - 5,82 бала; липень - 4,5 бала; серпень - 4,5 бала.

Національний банк України, відповідно - 4,92; 4,5; 4,33.

Президент України та Секретаріат Президента – 4,81; 4,2; 3,98.

Кабінет Міністрів України – 4,7; 4,3; 3,53.

Рада національної безпеки та оборони України – 4,16; 3,0; 3,05.

Міністерство закордонних справ – 5,89; 4,8; 4,61.

Міністерство оборони – 5,34; 4,7; 4,44.

Міністерство юстиції – 5,26; 4,5; 4,25.

Міністерство фінансів – 5,04; 4,8; 3,77.

Міністерство економіки – 4,89; 4,6; 3,96.

Міністерство внутрішніх справ – 4,78; 4,4; 4,05.

Фонд державного майна - 4,74; 4,3; 4,26.

Пенсійний фонд – 4,45; 3,9; 3,67.

Міністерство охорони навколишнього середовища – 4,37; 4,1; 3,52.

Міністерство охорони здоров’я – 4,27; 3,9; 3,54.

Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку – 4,04; 3,7; 3,59.

Державна податкова адміністрація – 4,04; 3,7; 3,27.

Антимонопольний комітет – 3,95; 4,0; 3,6.

Державна митна служба – 3,55; 3,4; 3,25.

Міністерство палива та енергетики – 3,28; 3,2; 2,85.