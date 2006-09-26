Прозорість влади у вересні (опитування)
УНІАН пропонує вам виставити свою оцінку
Проект “УНІАН - прозора влада”, створений інформаційним агентством УНІАН за сприяння Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства США в Україні, пропонує користувачам Інтернету виставити свою оцінку владним інституціям з погляду прозорості їхньої роботи.
Зокрема, відвідувачам сайту unian.net пропонується зайти у рубрику “Прозора влада” та заповнити вересневу анкету.
За результатами Інтернет-опитування, а також за результатами опитування експертів, журналістів та пересічних громадян буде вирахуваний інтегрований індекс прозорості влади і продемонстрована динаміка його коливань, порівняно з попередніми місяцями.
Нагадаємо, що з моменту започаткування проекту, інтегрований індекс, що визначає загальний рівень прозорості влади в Україні, обчислювався вже тричі, і за попередні місяці за 10-бальною шкалою він становив: у червні - 4,9 бала, у липні - 4,075 бала, у серпні - 3,78 бала.
Також "Прозора влада" обраховувала рівень відкритості окремих центральних органів влади, для визначення якого (як і загального індексу) опитувалися 4 фокус-групи - експерти, журналісти, соціологічне опитування та електронне голосування на сайті УНІАН.
Детально результати виглядають наступним чином:
Верховна Рада України: червень - 5,82 бала; липень - 4,5 бала; серпень - 4,5 бала.
Національний банк України, відповідно - 4,92; 4,5; 4,33.
Президент України та Секретаріат Президента – 4,81; 4,2; 3,98.
Кабінет Міністрів України – 4,7; 4,3; 3,53.
Рада національної безпеки та оборони України – 4,16; 3,0; 3,05.
Міністерство закордонних справ – 5,89; 4,8; 4,61.
Міністерство оборони – 5,34; 4,7; 4,44.
Міністерство юстиції – 5,26; 4,5; 4,25.
Міністерство фінансів – 5,04; 4,8; 3,77.
Міністерство економіки – 4,89; 4,6; 3,96.
Міністерство внутрішніх справ – 4,78; 4,4; 4,05.
Фонд державного майна - 4,74; 4,3; 4,26.
Пенсійний фонд – 4,45; 3,9; 3,67.
Міністерство охорони навколишнього середовища – 4,37; 4,1; 3,52.
Міністерство охорони здоров’я – 4,27; 3,9; 3,54.
Держкомісія з цінних паперів та фондового ринку – 4,04; 3,7; 3,59.
Державна податкова адміністрація – 4,04; 3,7; 3,27.
Антимонопольний комітет – 3,95; 4,0; 3,6.
Державна митна служба – 3,55; 3,4; 3,25.
Міністерство палива та енергетики – 3,28; 3,2; 2,85.