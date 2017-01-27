Справа про держзраду: Януковича викликали до ГПУ на 30 січня

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«Підозрюваний Янукович В.Ф. викликається на 15 год. 30.01.2017 для участі в проведенні процесуальних дій – відкриття матеріалів кримінального провадження», - йдеться в повідомленні.

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У ГПУ зауважили, що сьогодні, 27 січня, генеральним прокурором Юрієм Луценком підписано повідомлення про зміну підозри Януковичу у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 березня 2014 року Янукович, крім направлення письмової заяви до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням використати збройні сили РФ на території України, звернувся з аналогічною письмовою заявою до Ради федерації Федеральних зборів РФ, яка стала підставою для надання згоди Путіну на використання регулярних військ цієї держави на території України.

Захисники підозрюваного від отримання зазначеного повідомлення про зміну підозри, що передбачено ч. 2 ст. 297-5 КПК України, безпідставно відмовились, у зв’язку з чим воно було надіслано їм поштою.

Як повідомляв УНІАН, раніше прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що захисникам Януковича сьогодні повинні вручити уточнену підозру у вчиненні державної зради. "Зміна підозри полягає в тому, що ми додали новий епізод щодо звернення підозрюваного Януковича з листом про введення російських військ на територію України до Ради федерації", - пояснив Кравченко і додав, що під час досудового розслідування було встановлено, що Янукович звертався з таким листом і до президента РФ Володимира Путіна, і до Ради федерації РФ.

Згодом один з адвокатів Януковича Ігор Федоренко заявив, що змінений текст підозри екс-президенту у державній зраді сьогодні вручений не був. «Уточнена підозра вручена не була, про це складено відповідний акт. Слідчому заявлено вимогу провести вручення матеріалів відповідно до глави 43 КПК України «у порядку міжнародної правової допомоги», - сказав Федоренко.

Також сьогодні Луценко заявив, що з березня розпочнеться суд над Януковичем. За словами генпрокурора, нещодавно слідство допитало останнього свідка у цій справі - голову Верховної Ради Андрія Парубія.