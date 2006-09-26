Тимошенко на 750-річчя Львова зробить місту подарунок

30 вересня до Львова приїде лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО для участі у низці заходів з нагоди 750-річного ювілею міста.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН народний депутат України, член фракції БЮТ Степан КУРПІЛЬ.

“Юлія Володимирівна також відвідає Львівський історичний музей і підготувала з нагоди ювілею Львова від себе подарунок місту – історичну реліквію, яку передасть в Історичний музей. Який саме буде подарунок, я не вповноважений розповідати”, - сказав С.КУРПІЛЬ.

Крім того, за словами народного депутата, Ю.ТИМОШЕНКО оголосить про встановлення іменних стипендій для студентів Львівського Національного університету ім. І.Франка та Національного університету “Львівська Політехніка”, які будуть отримувати відмінники навчання, а також діти з багатодітних малозабезпечених сімей.