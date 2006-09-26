Ющенко про антисемітизм, історію та Голодомор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що заходи 26-27 вересня в Києві, приурочені до 65-ї річниці трагедії Бабиного Яру, стануть одним із кроків у подоланні таких явищ, як ксенофобія та міжнаціональна ворожнеча.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, про це він сказав в інтерв’ю провідному ізраїльському національному телеканалу «Ченел 2 Ньюз», відповідаючи на запитання щодо позиції України стосовно расової нетерпимості.

«Я думаю, це хороший приклад – ініціатива проведення в Україні заходів із вшанування подій, що відбулися в Бабиному Яру. Важливо, щоб ми навчилися з цією історією не тільки урокам мирного співжиття, а й урокам порозуміння», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про антисемітизм і ксенофобію, В.ЮЩЕНКО назвав ці явища такими, «що принижують людей», і зазначив, що боротися з ними можна лише «великою і активною спільною роботою у гуманітарному, соціальному та інших напрямках». «Безумовно, одних ліків немає. Це є комплекс дій, який подібне явище міг би викоренити», – сказав глава держави.

На думку Президента, у цьому питанні великої уваги має бути надано і вивченню історичних фактів. «Люди багато страждають від того, що вони, можливо, знають не всю історію. Або не ту історію. Я це відчуваю на українській нації, коли ще десять років тому про Голодомор 1932-33 замовчували, не було написано книг, не знято фільмів», – сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що про такі питання «повинні говорити і політики, і громадськість, і журналісти».